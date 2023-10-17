Депутати Європарламенту на пленарному засіданні у Страсбурзі, яке відбулося у вівторок, 17 жовтня, підтримали пропозиції щодо створення Українського фонду у першому читанні. Про це свідчить реліз Європарламенту.

Вони проголосували за виділення 50 мільярдів євро на відновлення, реконструкцію та модернізацію України протягом 2024-2027 років

У підтримку цієї ініціативи проголосували 512 депутатів Європарламенту, 45 виступили проти, і ще 63 утрималися від голосування.

Депутати Європарламенту закликають посилити демократичну підзвітність у рамках механізму та закликають Україну зберегти багатопартійний характер свого демократичного державного устрою та узгодити вимоги членства в ЄС.

Варто розглянути причини цього кроку та вплив його прийняття на Україну та країни-члени ЄС.

Один із ключових моментів, які викликають необхідність змін у довгостроковому бюджеті ЄС, - це коригування пріоритетів та реагування на актуальні виклики та кризові ситуації. Сучасний світ постійно змінюється, і геополітичні події можуть впливати на плани та пріоритети країн Євросоюзу. Отже, механізм перегляду стає інструментом для адаптації бюджету до нових реалій.

Подальша допомога Україні - ще один важливий фактор. Після завершення 2023 року у бюджеті не передбачено надання додаткової допомоги Україні. Однак Україна є важливим стратегічним партнером для ЄС, особливо в контексті геополітичних подій. Тому, затвердження механізму дозволить забезпечити додаткову фінансову підтримку країні у разі потреби.

Також варто враховувати інтеграцію механізму до річного бюджету на 2024 рік. Це дозволить внести необхідні зміни і виділити фінансові ресурси для підтримки України в наступному бюджетному році. Річний бюджет є ключовим інструментом для реалізації планів та ініціатив ЄС, і інтеграція механізму перегляду дозволить краще враховувати потреби України та інших країн-партнерів.

Наразі євродепутати активно обговорюють та підтримують пропозиції щодо змін у довгостроковому бюджеті ЄС, що стосуються України. Рішення прийматимуться на засіданнях та переговорах у найближчі місяці з метою підтримки України та забезпечення фінансової стабільності та розвитку країни в майбутньому.

Нагадаємо, що Європейський Союз планує у грудні 2023 року офіційно оголосити про початок переговорів з Україною щодо її вступу до ЄС.