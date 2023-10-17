Далі про те, як працюють бронемашини на озброєнні української армії. Бійці відточують навички наступальних дій із застосуванням БМП-1, яка прикриває хлопців від ворожих куль та осколків. Які завдання виконують наші захисники під час тренувань - бачили кореспонденти Військового телебачення.

Тут на полігоні поблизу лінії фронту інструктори проводять бойове злагодження!

Максим, військовослужбовець Збройних сил України:

Всі інструктори дають свою інформацію своїми словами. Ми даємо зі свого особистого бойового досвіду, оскільки ми були вже не раз на лінії вогню. Тим самим ми ділимося з ними своїм досвідом бойовим. Як краще робити, як краще не робити й все те, що допоможе їм вижити на полю бою.

Під час занять воїни відточують свої навички. Застосовують бронетехніку.

Геннадій Салівон, кореспондент Військового телебачення України:

БМП-1 - у народі "Копійка". Цю стареньку наші військові люблять, доглядають за нею і постійно тренуються у вправності водіння і в стрільбі.

БМП-1 оснащено протитанковим комплексом "Малютка", кулеметом і гарматою, яка стріляє кумулятивними та осколковими боєприпасами.

Геннадій Салівон, кореспондент Військового телебачення України:

Потужність осколкового пострілу БМП-1 73-х міліметрова гармата 2А28 "Грім". Можна порівняти за ефективністю з потужності пострілу з міномета калібру 82 міліметри.

До того ж бронемашина - це така собі капсула життя. Вона захищає піхоту від ворожого вогню! Нею евакуюють поранених бійців.

Артур, військовослужбовець Збройних сил України:

Якщо ми будемо їх готувати по одному сценарію, то вони просто це вивчать і все, а коли попадуть на "нуль", то не будуть знати, що робити далі. Тому в них є багато різних задач, які ми їм даємо. Це і штурм посадки, і правильна евакуація свого побратима з поля бою. Все, що може бути на полю бою, ми їх навчаємо.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

В бойових умовах йде перевозка. Можуть там в салоні ударитися. Ми зараз їх отак катаємо, щоб звикали, як фіксувати в машині своє тіло.

Геннадій Салівон, кореспондент Військового телебачення України:

На війні не буває легкої роботи. Одним з найскладніших і найнебезпечніших завдань є штурм ворожих окопів. Усі навички відточуються до автоматизму. Зокрема, на полігонах, які знаходяться поблизу передової. Це дозволяє не тільки вибити ворога з позицій, але й вберегти своє життя і життя товаришів.

Інструктори одразу помічають помилки, яких припускаються бійці.

Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:

Якщо вони між собою не говорять, кожен робить те, що він думає і знає - це помилка. Вони повинні спілкуватися, обговорювати кожен рух. І тоді все буде добре.

Військовослужбовці вчаться на своїх помилках. Інструктори переконані: це неодмінно матиме результат в умовах реальних бойових дій!