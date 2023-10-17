Особи або групи осіб можуть впливати на дітей і спонукати їх до самогубства. Цей процес може виникати внаслідок різних факторів, включаючи соціальний тиск, психологічний тиск, цілеспрямовані домагання або публічне обговорення самогубства. Про це повідомила терапевт.

Інтернет і соціальні медіа також можуть впливати на підвищення ризику самогубства серед дітей та підлітків. Соціальні мережі і онлайн-середовища можуть стати платформою для поширення шкідливого впливу, включаючи публікацію маніпулятивного контенту, який спонукає до самогубства.

Тому важливо, щоб батьки, вчителі, психологи і інші дорослі особи слідкували за дітьми, спілкувалися з ними та виявляли ознаки, які свідчать про погіршення їхнього психічного стану або думки про самогубство. Якщо виникає підозра на можливість самогубства, необхідно негайно звертатися до професійного психологічного чи психіатричного консультанта для отримання допомоги.

"У соціальних мережах є "групи смерті", які постійно існують в інтернеті, вони просто кочують з однієї соцмережі в іншу. Тому потрібно звернути увагу на будь-які словесні висловлювання, які виражають внутрішні думки дитини: "Я не знаю для чого мені далі жити", "Я сподіваюся, що якщо мене не буде, вам всім стане легше".

Що ще має насторожити батьків:

раптова замкненість, раптове небажання спілкуватись;

або навпаки — раптова, зовсім неочікувана веселість, не властива підлітку;

порушення сну;

відмова від їжі;

постійні розмови про смерть;

прощання і роздавання своїх улюблених речей.

Дитина повинна знати:

Якою б вона не була, поганою чи доброю, вона завжди буде важливою для батьків, а також у неї є безпечне місце – це її сім’я та дім.

Нагадаємо, що останнім часом зростає кількість самогубств черед дітей. Так нещодавно у Києві 12-річна дівчинка випала з 22 поверху багатоповерхівки. А на Троєщині сталося подвійне самогубство підлітків. Дві дівчини 17 років вистрибнули з даху недобудованого ЖК.