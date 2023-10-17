Більше 140 тисяч переселенців позбавили виплат: у чому причина [ Редагувати ]
Міністр соціальної політики України, Оксана Жолнович, розповіла, що в Україні понад 140 тисяч внутрішньо переміщених осіб були позбавлені соціальних виплат через невідповідність критеріям. Причиною цього рішення були перевірки, які проводились у рамках програми соціальної підтримки переселенців.
Оксана Жолнович розкрила цю інформацію в інтерв'ю Forbes. Вона розповіла деталі щодо природи цих перевірок або конкретних критеріїв, за якими переселенці були оцінені. Проте, вона зауважила, що відбір переселенців для соціальних виплат проводився з урахуванням їхньої потреби та статусу.
Ми звірилися з Державною прикордонною службою та припинили виплати тим, хто не відповідає новим критеріям. Це близько 112 тисяч осіб… Також щомісяця ми проводимо перевірки людей, які повернулися до свого постійного житла або мали власне житло. Таких було понад 12 000. Ще 9500 виявлені померлими, і ще 9800 мали подвоєння, тобто людина отримала виплати в кількох громадах.
Вона уточнила, що внаслідок таких перевірок видатки бюджету зменшилися приблизно на 400 млн гривень на місяць.
Чиновниця зазначила, що було виявлено випадок, коли людина отримувала соцвиплати майже рік, і при цьому купила автомобіль Mercedes 2023 року вартістю понад 9,5 млн гривень.
Також зафіксовано близько 250 осіб, які здійснили операції на суму понад 100 000 грн. Ще 80 осіб купили квартири чи земельні ділянки більш ніж на 100 000 грн.
Раніше в Україні стартувала нова ініціатива фінансової підтримки для переселенців. ЇЇ суть полягає у наданні компенсацій за оренду житла у трьох областях - Черкаській, Київській та Кіровоградській.
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