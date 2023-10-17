Прогноз від Мінфіну. "Сполучені Штати здатні одночасно надавати військову допомогу як Ізраїлю, так і Україні, тобто не вибрати поміж партнерами". Це заява головної фінансистки США Джанет Єллен.

За її прогнозом, після обрання нового спікера Палати представників, Білий дім може розраховувати, що законодавці проголосують за додаткові "пакети" як для Тель-Авіва, так і для Києва. Але одного траншу все одно замало.

Отже, як далі можуть розвиватися події? Наш спецкор у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко зібрав прогнози провідних американських експертів щодо цього.

Білий дім визначився. Американська адміністрація тривалий час шукала найкращий формат фінансового траншу для України, і врешті-решт вирішила запросити гроші у Конгресу пакетом. Тобто, одну суму і для Києва, і для Тель-Авіва (це вже точно), а можливо, в тому ж "комплекті" ще і додаткові гроші на захист власних кордонів і на підтримку Тайваню. Щодо суми, то спочатку озвучували два мільярди доларів. Але зараз у команді Байдена кажуть, що попросять у законодавців "суттєво більш як два мільярди", не називаючи поки конкретний обсяг.

Такий підхід має зібрати необхідні голоси. Адже навіть ті конгресмени, хто скептично ставиться до допомоги України, мають проголосувати за великий "безпековий пакет". Навіть консервативним законодавцям, які орієнтуються на Трампа, цього разу буде складно відмовити, чуємо від дипломатів.

Джон Хербст, посол США в Україні (2003-2006):

Це група "ізоляціоністів" серед республіканців. Невеличка, але дуже-дуже гучна. Їхні політичні інстинкти - жахливі. І якби це вони формували політику США, то, думаю, це було б катастрофою для американських інтересів. І те, як згуртувалися всі наші союзники, вражає. І санкційні зусилля були потужними. Й ізоляція росії - міцна. Все це правда. Але, якщо така політика продовжуватиметься, то Україна виграє цю війну. Але повільніше, ніж якби ми надали правильну зброю. А щодо республіканців. Це проблема для партії: починаючи від колишнього президента, який зараз провідний претендент, хоче знову стати кандидатом. Цей його вплив відчувається. Ось чому падають показники підтримки України республіканцями.

А чого на думку дипломата не вистачає, так це аби чинна адміністрація (і цю рекомендацію я чув від багатьох інших експертів) чітко визначила, що таке українська перемога і чому вона так важлива для Америки. І пояснила це і нам із вами, і американцям.

Джон Хербст, посол США в Україні (2003-2006):

Президент має сказати людям, що путін прагне досягти політичних цілей, які коштуватимуть не тільки грошей, але і життів американців. Якщо путін виграв би свою війну в Україні, то далі в небезпеці країни Балтії, Польща та Румунія, інші союзники по НАТО. І відразу ж наші витрати на оборону значно перевищать все те, що ми зараз витрачаємо на допомогу Україні. А якби путін напав на одного із наших союзників із НАТО, то ми б вже воювали із росією. І це коштувало б життя американцям, і значно збільшило б наші витрати. Отже, 40 або 50 мільярдів доларів економічної та військової допомоги, яку ми надаємо Україні на рік - це всього три відсотки нашого оборонного бюджету! І це вже дозволило Україні знищити до 50% військового потенціалу москви. То ж це повністю в інтересах Америки. Це розумний спосіб захистити життєво важливі американські інтереси, американську стабільність, американську безпеку та американське процвітання. Якби президент визначив це таким чином, то не було б запитань: а коли закінчиться ця довга війна?

А чітке визначення, що саме є перемогою, не дозволило б політикам в майбутньому сказати: ви вийшли, наприклад, на лінію початку війни? Так, мовляв, це вже і є перемога, зупиняйтесь. Коли параметри окреслено, то вже не можна скоротити підтримку, поки не досягли точки на мапі, де провели фінальну лінію.

Джон Хербст, посол США в Україні (2003-2006):

Якщо американська адміністрація чітко скаже: ми прагнемо, щоб росія програла, щоб Україна отримала цю перемогу… То як тоді не надати зброю, щоб не дати москві перемогти? Тоді надсилатимуть все необхідне, щоб прискорити поразку росії. Ось що нам потрібно! Я знаю, що адміністрація Байдена розуміє: їхній спадок у зовнішній політиці залежить від перемоги України й від поразки росії у цій війні. Було б це чітко закріплено, тоді всі рекомендації, які ми надаємо (щодо виділення Києву зброї) вже були б реалізовані. Інтуїтивно у Білому домі це розуміють. Розуміють, що перемога росії була б катастрофою. Але вони не проводили такої свідомої, енергійної політики. І це помилка.

При цьому посол Хербст каже і про слабкість двох режимів - Лукашенка та путіна. Неочевидну, але, на його думку, цілком реальну.

Джон Хербст, посол США в Україні (2003-2006):

Що росія, що Білорусь - два авторитарні режими, які тільки здаються стабільними. Але це не так. У Білорусі під час фальсифікованих виборів 20-го року ми бачили масові демонстрації. У випадку з росією ми бачили заколот Пригожина. Ми знаємо, що білоруси не хочуть мати жодного стосунку до цієї війни. Був навіть саботаж поставок через територію Білорусі для російських військ, що є у цій країні та за її межами. Так, у нас немає повної картини наскільки великим є рівень нестабільності у Білорусі чи росії. Але українське командування точно цьому приділяє увагу і, підозрюю, має чітке уявлення, що і коли там можливо.

І все це не просто думки відставного дипломата. Посол входить до групи експертів, які постійно готують висновки й пропозиції для чинної адміністрації. Бюрократична машина у Штатах довго ухвалює рішення. Але зрушень - чимало. Кроків, про які спершу казали "ніколи в житті", вже зробили багато. А отже, будуть і нові. Просто потрібен час.