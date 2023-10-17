Киргизстан обмежив безвізовий режим для іноземців, у тому числі українців [ Редагувати ]
Киргизстан скасував обнулення терміну безвізового перебування у країні під час перетину кордону ("visa-run"), повідомило Міністерство закордонних справ республіки. Новий порядок безвізового перебування іноземців набув чинності 10 жовтня
Для громадян України діє безвізовий режим з Киргизстаном (Республіка Киргизстан). На територію країни можна в'їхати по закордонному паспорту та перебувати без візи терміном до 90 днів.
Відтепер повторний безвізовий в'їзд українцям буде дозволений через 90 днів після перетину кордону (формат 90/180).
Іноземці, зокрема росіяни, яким дозволений безвізовий в'їзд до Киргизстану на 60 днів поспіль, зможуть перебувати в Киргизії без візи не більше 60 днів протягом 120-денного періоду (формат 60/120).
У січні Казахстан скасував "visa-run" для громадян країн-членів Євразійського економічного союзу, у тому числі росіян. Тепер їм можна перебувати в Казахстані не більше ніж 90 днів впродовж 180-денного періоду. У Казахстані пояснили відміну "візарану" необхідністю легалізації іноземців.
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