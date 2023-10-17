Автоматичні зенітні комплекси Terrahawk Paladin, які нещодавно передала Велика Британія - це ще одна додаткова система для знищення іранських "Шахедів".

Першому нальоту "Шахедів" - рік. Рік від збиття дронів автоматами до злагодженої професійної роботи ППО по баражуючим боєприпасам. Рік з перших ударів по енергетиці.

17 жовтня минулого року росія вперше масово атакувала столицю іранськими дронами типу "Шахед". Як наша ППО навчилась їм протистояти? Руслан Смещук про боротьбу за українське небо.

Сімнадцяте жовтня двадцять другого. Рівно рік тому по Києву вперше вдарили мопеди. Ударні іранські безпілотники "Шахед".

Мопед - це слово на роки схоже ввійшло в нашу мову. Цей звук відтепер знають і особисто чули десятки тисяч українців. Сотні загинули.

Так почалися постійні, а часто й щоденні обстріли України. Більшість ударів по цивільній, критичній інфраструктурі та енергетики. Спочатку їх збивали усім чим мали. Іноді навіть автоматами.

Згодом українська ППО та військо системно відреагували на нову загрозу.

Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил України:

Ворог застосував більше тисячі БПЛА ударних, і близько 750 було знищеною. Масовані застосування, різні напрямки, обхідні маршрути - дані розвідки ворог використовує, щоб планувати кожний удар. Не дозволяють нам доводити показник до 100 %.

Сам "Шахед" не є якоюсь унікальною зброєю. Відносно низькотехнологічний дрон-камікадзе. Шляхом цього - ефективна для мілітарного тероризму масова зброя.

Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив:

Достатньо примітивні дрони-камікадзе. Але саме шляхом масовості та кількості вони дійсно можуть проривати ППО. Вони можуть мати ефективність, коли використовуються по 40-50 одиниць.

Збройні сили налагоджують систему виявлення дронів та координацію вогневих груп.

Тобто загони швидкого реагування на прохідних джипах із кулеметами, нічними прицілами та прожекторами. Це стрільці однієї з таких груп. Вони збили чотири "Шахеди". Дрони, які нікого не вбили й нічого не пошкодили. Витративши набої, вони зекономили для війська чотири зенітних ракети.

Роман, військовослужбовець ЗСУ:

Чотири "Шахеда" протягом місяця. Швидкість "шахеда" від 140 до 180 кілометрів. Є всього 10 секунд, щоб у нього вцілити та його збити.

Позивний "Юджин", військовослужбовець ЗСУ:

Все скоро робиться. Виїжджаємо на позицію різко. І акустично, і ліхтарями підсвічуємо. Стріляємо всі.

Але справжнім жахіттям для "Шахедів" стали "Гепарди" - керовані комп'ютером зенітки.

Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил України:

Звісно, пішло чимало зенітних ракет на ці цілі. Це вимушений крок, адже їх раціональніше збивати зенітними гарматами, які мають власне розривні снаряди. Зенітні боєприпаси, які створюють хмари вражаючих елементів. Але ця зброя має обмежений радіус дії.

Антон, військовослужбовець ЗСУ:

Почали працювати по них - перше збиття, друге збиття. Потім з другої позиції доповіли про ще одне збиття. Вся група "Шахедів", що йшла по нашому напрямку була знищена.

Антон нещодавно пройшов навчання на "Гепарді" закордоном. Вже за два тижні його розрахунок двічі відбивав напад і знищив п'ять безпілотників.

Наразі значна частина зусиль України направлена на збільшення кількості антидронових комплексів. Аналітики певні: зимою цього року росіяни будуть робити ставку саме на "Шахеди".

Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив:

"Шахед-136" вони будуть використовувати не тільки для прориву нашої протиповітряної оборони та ударів. А також для виснаження нашої повітряної оборони, виснаження ракетних і зенітно-ракетних комплексів. А вже ракетна зброя після виснаження буде використовуватися як більш ефективний елемент нанесення ураження.

Автоматичні зенітні комплекси Terrahawk Paladin, які нещодавно передала Велика Британія - це ще одна додаткова система для знищення іранських "Шахедів".