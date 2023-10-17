Рада ухвалила закон про довічний фінансовий моніторинг топ-посадовців [ Редагувати ]
Верховна Рада ухвалила законопроект №9269д про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP - Politically Exposed Persons). "За - 276 голосів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо політично значущих осіб спрямований на боротьбу з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму, а також виконує одне з основних зобовʼязань, взятих Україною на шляху інтеграції до ЄС.
Акт передбачає:
- скасування трирічного обмеження для статусу публічного діяча;
- визначає терміни щодо політично значущих осіб (або РЕР - politically exposed persons);
- передбачає створення єдиного державного реєстру національних публічних діячів (РЕР), який формується та ведеться спеціально уповноваженим органом;
- запроваджує довічний статус для таких осіб (пожиттєвий фінансовий моніторинг).
"Редакція законопроекту, затверджена до другого читання, зараз відповідає стандартам AML/CFT. Та буде зарахована як виконання вимог МВФ. Конкретно номер 14-ий structural benchmark, який мав бути виконаний до кінця вересня поточного року.
Також це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС", - повідомив Залізняк.
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