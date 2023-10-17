Українські захисники навіть у вільний час відточують військові навички. Зокрема, готуються до найважчих умов ведення бою. Як це працювати, коли довкола вогонь і густий дим, розкажемо в наступному сюжеті, підготовленому спільно з кореспондентами Військового телебачення.

Олег Грицун, кореспондент Військового телебачення України:

Саме зараз хлопці проходять психологічну полосу. Вона містить смугу перешкод з елементами психологічного тиску. З вибухами, з пострілами. Це для того, щоб їх підготувати до бойових умов.

Довжина смуги перешкод - чотири сотні метрів!

Позивний "Інструктор", військовослужбовець Збройних сил України:

На ній розташовані 18 перешкод. Кожна з них по своєму унікальна та тренує особові фізичні та психологічні здібності.

Олег Грицун, кореспондент Військового телебачення України:

Бачите, стоїть два солдати, які кидають землю. Це все для того, щоб максимально зімітувати бойові умови. Хлопці повзуть, і вони не можуть підняти свій тулуб вище ніж та колюча проволока. Якщо вони її підіймають, то одразу рветься форма.

Бійці діляться: під час запеклих боїв росіяни можуть застосовувати хімічні речовини. Тому наші воїни тренують свої легені, затримують дихання й проходять крізь стіну густого диму. А ще тягнуть за собою ящики з боєкомплектом!

У реальному бою наші захисники можуть отримати поранення. І що швидше вдасться доправити побратима до безпечного місця, то більше шансів врятувати йому життя!

Позивний "Інструктор" - військовослужбовець Збройних сил України:

- Як Ви можете оцінити проходження підрозділу? - Досить непогано, але трішки можна й швидше. Є деякі помилки. Зазвичай стандартна помилка - це коли бійці показують свій силует, переповзаючи. Що дає змогу противнику краще їх уразити.

Позивний "Шакал" - військовослужбовець Збройних сил України:

Найскладніше, мабуть, БК тягти, а так все не важко. Ми все це проходили. Тренуємось замість зарядки. Кожного дня майже.

Військовослужбовець із позивним "Шакал" уже був на фронті. Каже там усе складніше, ніж на тренуваннях.

Треба бути витривалим. Уважним і ще раз скажу: кожен взаємно замінюваний в групі.

Інструктори діляться: за результатами навчань з усіх воїнів вони відберуть найкращих. Хтось командуватиме взводом, хтось стрілятиме з гранатомета, хтось із кулемета… Хай там як, усі ці воїни вже будуть загартовані - і психологічно, і фізично!