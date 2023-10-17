На Запоріжжі діти облаштували блокпост, де збирають кошти для ЗСУ [ Редагувати ]
Блокпост, на якому їдять цукерки, малюють листівки та закликають задонатити на ЗСУ. Такий пропускний пункт облаштували діти на Запоріжжі. Як він працює та про що мріють його вартові - розпитала наша кореспондентка Інна Гогой.
Біля імпровізованого блокпоста маленькі патріоти чатують на автівки, що проїжджають повз. Водіїв, які зупиняються, діти просять відповісти на кілька запитань.
Євген, вартовий блокпоста:
Скажіть "паляниця", продовжити фразу "Слава Україні", скажіть "Укрзалізниця".
А ще вартові блокпоста пропонують підтримати донатом Збройні сили України. Діти як можуть намагаються допомагати військовим та своїй країні.
Богдан, вартовий блокпоста:
Мені подобається тим, що ми робимо дуже сильне добро.
Як подарунок водії отримують цукерки - їх тут називають пігулки щастя, та яскраві патріотичні листівки. Малюнки діти створюють тут же просто неба.
Настя, вартова блокпоста:
Ми малюємо щось українське, іноді даємо людям, які зупиняються
Дитячий блокпост діє у селі близько місяця. Ідея створити його належить 9-річному Микиті. Серед вартових він командир.
Микита, командир блокпоста:
Мені на думку прийшла ідея - построїти блокпост і збирати на госпіталь та ЗСУ.
Юлія, мати вартового блокпоста:
Він 1-го дня прийшов додому і каже, плаче, каже, мамо, а чому в моїх друзів татусі вдома, а мій на війні й так рідко приїжджає. І в нього виникла така ідея - зібрати кошти на машину татові.
Дитячу ідею підтримали батьки. Вони ж допомогли з облаштуванням блокпоста та пошуком амуніції.
Яна, мати вартової блокпоста:
На мою думку, найголовніше - це патріотичне виховання. Тому що діти намагаються спілкуватися з усіма українською, це, по-перше. Вони популяризують це серед інших дітей. І якась емоційна розгрузка у них є, тому що вони направляють свої думки про війну, про те, що відбуваються в позитивне русло.
Кошти, зібрані на блокпості, діти передають волонтерам. Потім усі разом вирішують, що краще придбати для воїнів.
Римма, волонтерка:
Ми з ними порадилися, і вони одноголосно проголосували, що на них придбати. Ми рішили шкарпетки напівшерстяні, тому що зараз холодно хлопчикам. На 2-й раз на 1400 ми придбали вологі серветки.
Більшість водіїв, які проїжджають повз, позитивно реагують на такий пункт пропуску.
Андрій, водій:
Збирають на ЗСУ, чимсь зайняті, не ходять по вулицях просто так. Заняті діти, молодці.
Микола, вартовий блокпоста:
Є такі люди, що дуже добрі, вони завжди нам дають, є такі, що зупиняються і по 5 раз. Ми ось були один раз просто стояли, навіть ще не зібрали блокпост, а вже машини під'їжджали до нас.
Втім, люди можуть траплятися різні, кажуть жителі села. Тому за маленькими вартовими наглядають батьки та нагадують дітям правила безпеки.
Надія, мати вартового блокпоста:
Ми понамальовували "Увага блокпост" для водіїв, хай воно дитяче, але воно увагу притягує. Під час повітряної тривоги всі спускаємось до мене в підвал, я облаштувала для них, у них є диванчик, крісла, столик.
Через волонтерів діти передають військовим і свої листівки. На блокпості збираються у вільний час. Чатують по черзі, змінюються через кожні п'ять машин. Маленькі патріоти планують стояти на варті, доки Україна не переможе. Про це зараз мріють всі українські діти.
- Щоб закінчилась війна, щоб тато повернувся до дому. -Щоб всі повернулися з лікарень, щоб всі з війни повернулися. - Я хочу передати подяку військовим, які ціною свого життя рятують наше життя.
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