Блокпост, на якому їдять цукерки, малюють листівки та закликають задонатити на ЗСУ. Такий пропускний пункт облаштували діти на Запоріжжі. Як він працює та про що мріють його вартові - розпитала наша кореспондентка Інна Гогой.

Біля імпровізованого блокпоста маленькі патріоти чатують на автівки, що проїжджають повз. Водіїв, які зупиняються, діти просять відповісти на кілька запитань.

Євген, вартовий блокпоста:

Скажіть "паляниця", продовжити фразу "Слава Україні", скажіть "Укрзалізниця".

А ще вартові блокпоста пропонують підтримати донатом Збройні сили України. Діти як можуть намагаються допомагати військовим та своїй країні.

Богдан, вартовий блокпоста:

Мені подобається тим, що ми робимо дуже сильне добро.

Як подарунок водії отримують цукерки - їх тут називають пігулки щастя, та яскраві патріотичні листівки. Малюнки діти створюють тут же просто неба.

Настя, вартова блокпоста:

Ми малюємо щось українське, іноді даємо людям, які зупиняються

Дитячий блокпост діє у селі близько місяця. Ідея створити його належить 9-річному Микиті. Серед вартових він командир.

Микита, командир блокпоста:

Мені на думку прийшла ідея - построїти блокпост і збирати на госпіталь та ЗСУ.

Юлія, мати вартового блокпоста:

Він 1-го дня прийшов додому і каже, плаче, каже, мамо, а чому в моїх друзів татусі вдома, а мій на війні й так рідко приїжджає. І в нього виникла така ідея - зібрати кошти на машину татові.

Дитячу ідею підтримали батьки. Вони ж допомогли з облаштуванням блокпоста та пошуком амуніції.

Яна, мати вартової блокпоста:

На мою думку, найголовніше - це патріотичне виховання. Тому що діти намагаються спілкуватися з усіма українською, це, по-перше. Вони популяризують це серед інших дітей. І якась емоційна розгрузка у них є, тому що вони направляють свої думки про війну, про те, що відбуваються в позитивне русло.

Кошти, зібрані на блокпості, діти передають волонтерам. Потім усі разом вирішують, що краще придбати для воїнів.

Римма, волонтерка:

Ми з ними порадилися, і вони одноголосно проголосували, що на них придбати. Ми рішили шкарпетки напівшерстяні, тому що зараз холодно хлопчикам. На 2-й раз на 1400 ми придбали вологі серветки.

Більшість водіїв, які проїжджають повз, позитивно реагують на такий пункт пропуску.

Андрій, водій:

Збирають на ЗСУ, чимсь зайняті, не ходять по вулицях просто так. Заняті діти, молодці.

Микола, вартовий блокпоста:

Є такі люди, що дуже добрі, вони завжди нам дають, є такі, що зупиняються і по 5 раз. Ми ось були один раз просто стояли, навіть ще не зібрали блокпост, а вже машини під'їжджали до нас.

Втім, люди можуть траплятися різні, кажуть жителі села. Тому за маленькими вартовими наглядають батьки та нагадують дітям правила безпеки.

Надія, мати вартового блокпоста:

Ми понамальовували "Увага блокпост" для водіїв, хай воно дитяче, але воно увагу притягує. Під час повітряної тривоги всі спускаємось до мене в підвал, я облаштувала для них, у них є диванчик, крісла, столик.

Через волонтерів діти передають військовим і свої листівки. На блокпості збираються у вільний час. Чатують по черзі, змінюються через кожні п'ять машин. Маленькі патріоти планують стояти на варті, доки Україна не переможе. Про це зараз мріють всі українські діти.