Збройні сили України 17 жовтня вперше застосували американські ракети ATACMS проти російських військ. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

За даними видання, в останні дні Україна таємно отримала невелику партію ракет з радіусом дії близько 160 км. США офіційно не повідомляли про те, що надали Україні далекобійні ракети ATACMS.

The Wall Street Journal не уточнює, які саме цілі вразили ракети ATACMS. При цьому ЗСУ 17 жовтня заявили про успішні удари по військових летовищах в окупованих Луганську та Бердянську. Російські Z-канали скаржились, що ЗСУ могли вдарити по аеродрому в Бердянську ракетами ATACMS.

Сили спецоперацій ЗСУ повідомили про знищення дев'яти російських гелікоптерів різних модифікацій, установки ППО, складу боєприпасів та іншої військової техніки.

Нагадаємо, президент США Джо Байден вирішив надати Україні оперативно-тактичні ракетні комплекси ATACMS з касетними боєприпасами, але не став оголошувати про це публічно.

Байден на зустрічі із Зеленським 21 вересня дав зрозуміти, що готовий надати далекобійні ракети. США відправлять "невелику партію" ракет найближчим часом.

У травні 2023 року Велика Британія надала Україні далекобійні ракети Storm Shadow з радіусом дії 250 км. У липні про постачання ракет Scalp - аналог Storm Shadow - повідомила Франція.

На відміну від них пуск балістичних ракет класу "земля-земля" ATACMS, здатних вражати цілі на відстані до 300 км, може здійснюватися з допомогою реактивної системи залпового вогню HIMARS, які вже є на озброєнні ЗСУ.