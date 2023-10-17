Іранські ракети для москви. Вже завтра закінчується ембарго Радбезу ООН на експорт Іраном ракетних технологій, тобто країна зможе безконтрольно продавати свої ракети. І серед потенційних покупців - москва. Усе аби поповнити російські арсенали напередодні зими. Наскільки дієвим було ембарго і які ракети сподівається отримати кремль? Наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька зібрала всю інформацію.

Десятиліттями Іран щедро вкладав гроші у свою оборонну індустрію. І виходить у світові лідери як виробник дешевої та смертельної зброї. Саме така потрібна росія - воєнна промисловість, якої не встигає поповнювати витрати армії в Україні. До 18 жовтня Іран не може продавати свої ракетні технології через ембарго, накладене резолюцією Радбезу ООН. Воно стосується ядерної програми Ірану: країні дозволили збагачувати ядерне паливо для використання в цивільних цілях, але не для виготовлення зброї. Але вже з четверга Тегеран може торгувати військовими технологіями без міжнародного контролю. Побоювання щодо російського інтересу в іранських ракетах почалося ще минулої осені. Коли внаслідок масованих обстрілів російські запаси почали танути на очах. Тегеран досі наполягає, що не передає ударні та розвідувальні безпілотники москві, мовляв, то була одна партія ще напередодні війни.

Талла Абдулразак, експерт з питань Ірану та оборони:

росіяни зараз самі порушують резолюцію, за яку голосували на Радбезі ООН. Вони ж могли накласти вето на цю резолюцію у 2015, але не зробили цього. А поставки дронів з Ірану - це пряме порушення розділення.

Минулого місяця міністр оборони країни-окупантки Шойгу їздив до Ірану. На військовій виставці йому показали нові пускові установки для дронів "Шахед-136", а також нові крилаті ракети малої та середньої дальності. Останні особливо цікаві для москви, бо росія так і не створила великого арсеналу таких ракет. До 2019 року країна була обмежена в їхньому виробництві згідно з договором зі США. Але не менша цікавість у москві й до оперативно-тактичних ракет з радіусом до 500 км. Бо їхні витрати в Україні виявилися такими великими, що запаси не встигають поповнювати. Washington Post з посиланням на розвідку вже повідомляла про домовленість росії щодо іранських ракет "Фатех-110" та "Золфагар" дальністю 300 і 700 кілометрів. Іранцям посилення співпраці з росією не менш вигідне.

Талла Абдулразак, експерт з питань Ірану та оборони:

Іранці собі думають, ми можемо отримати багато вигод від російської зброї. Ми можемо отримати сучасні системи протиповітряної оборони, ми можемо отримати винищувачі Су-35, а це точно змінить баланс сил у регіонах. І ми можемо побачити перегони озброєнь на Близькому Сході, а це те, що ніхто не хоче бачити.

Крім того, Тегеран може тиснути на росію з вимогою передати ядерні технології. А це вже матиме значно більший вплив на зниження в регіоні та світі.

Джей Соломон, автор книги "Іранські війни":

Як мінімум вони хочуть мати латентну ядерну зброю, можливо, вони й не збираються тестувати бомбу, як Індія чи Пакистан, але вони хочуть мати можливість сказати: ми можемо зробити ядерну зброю щойно захочемо, і це дає їм більший стратегічний простір провести будь-які операції в регіоні - будь-то підтримка Хезболлі у Лівані чи підтримка режиму Асада в Сирії. Володіння ядерною зброєю, навіть якщо вона латентна, змусить інші країни подумати двічі перед тим, як вони починають на тебе тиснути.

Щодо наслідків постачання іранських ракет москві, то нині Україна значно краще готова до цього. Минулого року в Києві не було системи ППО для перехоплення балістичних ракет. Залишаються сподівання і на низьку ефективність іранської продукції. Все-таки країна знаходиться під західними санкціями й не має доступу до найсучасніших технологій.

Один з останніх випадків застосування іранських ракет задокументований 3 роки тому в Іраку. Тоді з 15 випущених ракет долетіло 10, а розірвалося лише 5. І це без застосування ППО.

Велике запитання викликає і точність ракети, їхня похибка може складати більше кілометра. Щоправда, росію це наврядчи зупинить, їй важлива не якість, а кількість - для масованих ударів взимку.