США обмежили експорт чипів Nvidia до Китаю [ Редагувати ]
Влада США обмежила продаж чипів, які американська компанія Nvidia розробила спеціально для експорту до Китаю. Про це повідомляє Bloomberg.
Обмеження стосується лінійок A800 та H800. Компанія випустила їх спеціально для китайського ринку, після того, як у жовтні 2022 року адміністрація Джо Байдена запровадила перші обмеження на постачання американських чипів до КНР.
Тепер компанія Nvidia має отримувати дозвіл на постачання тієї чи іншої партії чипів, а Міністерство торгівлі розглядатиме заявки.
Мета обмежень полягає в тому, щоб до Китаю не потрапили найбільш просунуті американські чіпи, що використовуються для розробки штучного інтелекту та технологій подвійного призначення, оскільки це може становити загрозу національній безпеці США.
При цьому представники Мінторгу США наголосили, що обмеження не стосуватимуться чипів, які використовуються у споживчій електроніці, оскільки адміністрація не ставить за мету завдавати шкоди економіці Китаю.
Влітку США наказали таким виробникам чипів, як Nvidia та AMD, обмежити постачання чипів зі штучним інтелектом на Близький Схід. Передбачається, що тепер влада США поширить обмеження на всі компанії на ринку.
Нагадаємо, у червні 2022 року Тайвань заборонив поставки чипів і мікропроцесорів до росії та Білорусі.
У листопаді 2022 року компанія Nvidia офіційно пішла з росії.
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