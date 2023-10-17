Навіть за свого усунення від влади "Право та справедливість" збереже певний вплив.

"Опозиція виграє вибори". З такими заголовками польські газети вийшли на наступний день після голосування ще до оголошення офіційних результатів парламентських перегонів. Після підрахунку 99 відсотків голосів лідирує правляча партія "Право та справедливість", набравши майже 35 із половиною відсотків голосів. Однак найімовірніше - це не дозволить сформувати уряд чинній польській владі. Натомість опозиційна партія "Громадянська платформа" Дональда Туска, яка посіла друге місце й отримала 30 з половиною відсотків, а також - політсили "Третій шлях" і "Лівиця" разом мають шанс сформувати уряд.

Які це матиме наслідки для України - усе в матеріалі наших журналістів.

Піррова перемога. Хоч керівна партія "Право і справедливість" і посіла перше місце, сформувати новий уряд їм навряд чи вдасться.

Ярослав Качинський, лідер партії "Право і справедливість":

Постає питання, чи можна цей успіх трансформувати у ще один термін при владі. Цього ми ще не знаємо, але ми маємо сподіватися і також повинні усвідомлювати, що чи при владі, чи в опозиції ми будемо реалізовувати свій проєкт різними шляхами й не дозволимо зрадити Польщу.

Передбачуваний союзник "ПіСу" по коаліції ультраправа "Конфедерація", яка раніше відзначилася своїми антиукраїнськими заявами вже визнала поразку.

Славомір Менцен, лідер "Конфедерації":

Підсумкові результати ще можуть трохи змінитися, але немає сенсу приховувати: вони не надто зміняться, і ми зазнали поразки. Ми хотіли змінити ситуацію, і все вказує на те, що нам це не вдалося. Це не поразка наших ідей. Я впевнений, що вони колись переможуть.

Якщо дані екзит-полів підтвердяться, у "ПіСу" та "Конфедерації" - 212 місць. А для парламентської більшості потрібно 231. Натомість опозиційні політсили отримують аж 248. Тому не дивно, що в цьому таборі почали святкувати перемогу ще до оголошення офіційних результатів.

Дональд Туск, лідер "Громадянської коаліції":

Результат, якщо й зміниться, то лише на краще. Тож ми вже можемо це оголосити: це кінець похмурого періоду, це кінець правління "Права та справедливості"! Ми якнайшвидше сформуємо гідний, демократичний уряд з нашими партнерами.

Партнери по майбутній коаліції - це політсили "Третій шлях" та "Нові Ліві". Як і "Громадянська коаліція" Дональда Туска, вони йшли на вибори з різними програмами, але зі спільною обіцянкою - перемогти керівну партію "Право та справедливість".

Влодзімеж Чарзастий, лідер політсили "Нові Ліві":

Після 18 років "ліві" знову повертаються і посядуть своє місце в правлячій коаліції.

Владислав Косіняк-Камиш, один з лідерів партії "Третій шлях":

Ми відбудуємо наше суспільство, зробимо Польщу найсильнішою країною в Європі, ми повернемо європейські кошти та відновимо польську економіку.

Для декого з аналітиків такий поворот не став несподіванкою, як і збереження певної підтримки "Права та справедливості".

Войцех Пшибильський, політичний аналітик Visegrad Insight group:

Ключовими аспектами та ключовими виборчими питаннями залишаються охорона здоров'я, комунальні послуги, інфляція та певною мірою, але лише в деяких елементах електорату, питання безпеки, тобто війна в Україні та кордон із Білоруссю. Це особливо важливе питання для людей похилого віку, а особливо для тих, хто проживає у східних воєводствах Польщі, де "ПіС" має свою базу.

Частина ж поляків закидає "ПіСу" за час їхнього 8-річного правління згортання демократичних свобод, курс на ізоляцію країни від Євросоюзу та світу, а також посилення ультраправої риторики.

Марчін, виборець "Громадянської коаліції":

Мені набридла ця ненависть. Мені набридла польська війна всередині моєї країни. Ми можемо бути різними, але маємо бути єдиними.

Пауліна та Мешко:

- Ми очікуємо повернення до нормального життя. Більше свободи слова. - Так, нормальність. Свобода слова, свобода для жінок у багатьох сферах.

Однак, навіть за свого усунення від влади "Право та справедливість" збереже певний вплив. Серед прихильників "ПіСу" нинішній президент Анджей Дуда, судді Конституційного суду та керівництво Національного банку. Для України найголовнішим позитивним результатом польських виборів став провал антиукраїнської "Конфедерації" - саме ця політсила виступала проти військової допомоги Україні і її прихід до влади зіграв би на руку москві. Адже це слідом за Угорщиною та Словенією означало б посилення рухів, які працюють на розкол європейської єдності, зокрема і щодо України. Від нового польського уряду Києву слід очікувати продовження підтримки у війні з росією. А також досягнення компромісу щодо "зернового" питання.