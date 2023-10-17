Жителі Дніпра з цікавістю оглядають стінопис і схвально відгукуються про такі проєкти.

У Дніпрі створюють перший мурал, присвячений полеглим захисникам. На 170 квадратних метрах зображені дівчина та сокіл, як символи життя та подвигу. Як просувається робота - бачила моя колега Олена Мендалюк.

Дівчина тримає на руці сокола й от-от поцілує його. Цей мурал у Дніпрі створює харківський художник Олександр Брітцев. Зображена жінка уособлює матір, сестру, кохану, а сокіл - воїн, який поліг на полі бою.

Олександр Брітцев художник, автор муралу:

Ідея називається "Повернення сокола". Це дівчина, яка очікує свого коханого в образі сокола. Сокіл - це український воїн, якого вона чекає.

Мурал - розміром понад сто сімдесят квадратних метрів - виконаний аерозольною фарбою. А завершити його художник планує за кілька днів.

Олександр Брітцев художник, автор муралу:

По сюжету ще повинна бути хустка українського орнаменту, щоб підкреслити, що це не якась дівчина, а це саме українка. Дівчина окутана в український стиль.

Стінопис має доповнити новостворену Алею живої пам'яті. Її започаткували волонтери Дніпра. Сорок два клени символізують бійців, які повернулися на щиті.

Юлія Дмитрова, голова Координаційного штабу волонтерів Дніпра:

Це кожне дерево символізує особистість одного бійця, його історію життя. Тобто можемо сказати, що тут сім'ї продовжують згадувати, пам'ятати своїх героїв.

Комплекс пам'яті - алея та мурал - перший подібний проєкт у Дніпрі. Та волонтери переконують, що це лише початок.

Юлія Дмитрова, голова Координаційного штабу волонтерів Дніпра:

У нас дуже великий запит вже по висадці дерев по всій Україні в пам'ять про загиблих. Ми будемо шукати так, щоб намалювати поруч якісь картини, які будуть символізувати.

Жителі Дніпра з цікавістю оглядають стінопис і схвально відгукуються про такі проєкти.

Олена, жителька Дніпра: