У Дніпрі створюють мурал, присвячений загиблим захисникам [ Редагувати ]
У Дніпрі створюють перший мурал, присвячений полеглим захисникам. На 170 квадратних метрах зображені дівчина та сокіл, як символи життя та подвигу. Як просувається робота - бачила моя колега Олена Мендалюк.
Дівчина тримає на руці сокола й от-от поцілує його. Цей мурал у Дніпрі створює харківський художник Олександр Брітцев. Зображена жінка уособлює матір, сестру, кохану, а сокіл - воїн, який поліг на полі бою.
Олександр Брітцев художник, автор муралу:
Ідея називається "Повернення сокола". Це дівчина, яка очікує свого коханого в образі сокола. Сокіл - це український воїн, якого вона чекає.
Мурал - розміром понад сто сімдесят квадратних метрів - виконаний аерозольною фарбою. А завершити його художник планує за кілька днів.
Олександр Брітцев художник, автор муралу:
По сюжету ще повинна бути хустка українського орнаменту, щоб підкреслити, що це не якась дівчина, а це саме українка. Дівчина окутана в український стиль.
Стінопис має доповнити новостворену Алею живої пам'яті. Її започаткували волонтери Дніпра. Сорок два клени символізують бійців, які повернулися на щиті.
Юлія Дмитрова, голова Координаційного штабу волонтерів Дніпра:
Це кожне дерево символізує особистість одного бійця, його історію життя. Тобто можемо сказати, що тут сім'ї продовжують згадувати, пам'ятати своїх героїв.
Комплекс пам'яті - алея та мурал - перший подібний проєкт у Дніпрі. Та волонтери переконують, що це лише початок.
Юлія Дмитрова, голова Координаційного штабу волонтерів Дніпра:
У нас дуже великий запит вже по висадці дерев по всій Україні в пам'ять про загиблих. Ми будемо шукати так, щоб намалювати поруч якісь картини, які будуть символізувати.
Жителі Дніпра з цікавістю оглядають стінопис і схвально відгукуються про такі проєкти.
Олена, жителька Дніпра:
Я вважаю, що потрібно, дуже багато бійців - синів, чоловіків - загинули. зараз на війні. Тому я вважаю, що потрібно щоб люди пам'ятали якомога довше.
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