США виділили $522 мільйони на закупівлю обладнання для відновлення та захисту енергосистеми України. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання президії Конгресу місцевої та регіональної влади.

Ми на порозі важкої зими. Завдяки підтримці партнерів ми спільно пройшли минулий, найважчий опалювальний сезон в нашій історії. Цієї зими маємо підтримку не лише фінансову, але й на відновлення енергетики. Сполучені Штати вже виділили 522 млн доларів для закупівлі відповідного енергетичного обладнання, а також для підтримки й захисту нашої енергетичної системи.

За словами прем’єра, Україна готова до опалювального сезону майже на 100%. Під час осінньо-зимового періоду будуть в роботі всі 9 блоків атомних електростанцій.

Загалом по усій енергосистемі ми вже додали 1,5 ГВт потужності із запланованих 1,7 ГВт. Маємо достатньо ресурсів газу в сховищах - 15,8 млрд кубічних метрів. Водночас плануємо досягти рівня 16,5 млрд кубометрів, що на 2 млрд кубометри більше плану, аби спокійно пройти цю зиму.

Очільник уряду зазначив, що триває кампанія з активного й пасивного захисту енергооб’єктів, зокрема на Київщині.

Нагадаємо, на початку жовтня в Україну привезли два автотрансформатори, які забезпечать світлом півмільйона людей.