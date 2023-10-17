Кількість вакансій на Заході України сягнула рекорду. На Львівщині їх понад 10 тисяч. Найбільше працедавці потребують кваліфікованих робітників з інструментами - будівельників, слюсарів, сантехніків, малярів, швачок. Часто шукають і продавців. За прогнозами експертів, ринок праці може зазнати суттєвих змін уже цієї осені та зими. Чому? - з'ясувала Христина Гашенко.

У цьому львівському відділенні "Укрпошти" Оксана Яблонська працює оператором. Жінка має 21 рік стажу на одному місці.

Оксана Яблонська, операторка Львівського відділення АТ "Укрпошта":

Я відправляю рекомендовані цінні листи, посилочки, послуги приймаємо. Продажі. Я вже працюю стільки років, що мені вже не важко. Я вже звикла.

Втім таких, як Оксана, "Укрпошті" вкрай бракує. Найбільше не вистачає операторів. Усього ж на підприємстві 146 вакансій.

Андрій Данилів, директор з розвитку мережі Львівського регіону АТ "Укрпошта":

Плинність кадрів зумовлена багатьма чинниками, тобто люди шукають кращу роботу, люди переїжджають в інший регіон, люди переходять на інші посади, люди бажають розвитку.

Загалом у Львові є потреба в токарях, інженерах, медиках і вчителях. У місті відкрито понад 6 тисяч вакансій. Це у два з половиною рази більше, аніж до початку великої війни.

Олег Рісний, керівник Львівського міського центру зайнятості:

Прості вакансії, які не потребують великої кваліфікації, наприклад, якийсь бухгалтерський облік, там якісь накладні носити, тобто за початковий рівень уже від 15-16 пропонують. Так само робітничі - вже фахівці з більшим досвідом і навиками - 20-25 на сьогодні. І знайти все одно важко.

Понад 10 тисяч вакансій і в області. Переважно бракує працівників робітничих професій, зокрема будівельників. Важко знайти їх через війну. Понад 700 тисяч людей нині на фронті. Ще 6 мільйонів - за кордоном, пояснюють аналітики. Водночас ворожі ракетні обстріли та блекаут можуть значно скоротити список вакансій уже цієї осені та зими, кажуть експерти ринку праці.

Тетяна Пашкіна, експертка ринку праці:

На генераторах багато не попрацюєш - це економічно не вигідно. Виживаємо. Якщо буде загострення військових дій, знову ж таки ринок зупиняється, тому що немає стабільності, люди ховаються у бомбосховищах замість того, аби працювати.

Загалом ринок праці намагається прилаштуватися до реалій воєнного часу. Як розвиватиметься ситуація далі, експерти не прогнозують, адже це залежить від ситуації на фронті.