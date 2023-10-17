Україна отримала всі обіцяні Сполученими Штатами 31 танк М1 Abrams. Про це повідомив представник армії США у Європі та Африці, полковник Мартін О'Доннел, передає "Голос Америки".

Разом з танками в Україну прибули танкісти ЗСУ та технічний персонал, які проходили навчання у Німеччині. З танками також передали боєприпаси та запчастини.

Ми виконали свою частину угоди. З цього моменту вони [українці] мають визначити, коли і де вони використають цей потенціал.

Військові кажуть, що може пройти деякий час, перш ніж "Абрамси" будуть відправлені на поле бою, оскільки українські війська мають переконатися, що мають необхідні елементи підтримки, і визначити, коли і де використовувати танки для досягнення максимального ефекту проти російських військ.

Я думаю, що Україна буде обачна в тому, коли і де вона її використовуватиме. Танк "Абрамс" - це страшенно хороша бронетехніка, але це не панацея. Зрештою, рішучість України добитися прориву найважливіше.

За словами президента України Володимира Зеленського, перші 10 з 31 танка Abrams американського виробництва доставили до України наприкінці минулого місяця.

Прибуття танків "Абрамс" в Україну сталося після того, як минулого тижня Сполучені Штати надали Україні додаткову військову допомогу на суму $200 млн.

Пентагон заявив, що до пакету входить зброя для протиповітряної оборони, така як ракета AIM-9 Sidewinder, артилерійські боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), протитанкові ракети TOW, а також снаряди калібру 155 мм та 105 мм.

Про передачу Україні 31 танка Abrams президент США Джо Байден повідомив 25 січня.