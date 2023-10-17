У Балтійському морі було пошкоджено телекомунікаційний кабель зв'язку Швецією та Естонією. Про це повідомив на прес-конференції міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін, передає Yle.

За словами Боліна, кабель був пошкоджений у тому ж районі, що і газопровід Balticconnector.

Ми отримали дані про пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю, що проходить між Естонією та Швецією. Ми не можемо оцінити, що стало причиною шкоди. - Але ми можемо констатувати, що це пошкодження сталося у часі та просторі, близькому до заявленого пошкодження газопроводу [між Фінляндією та Естонією].

Міністр пояснив, що місце ушкодження знаходиться не в шведських територіальних водах чи економічній зоні, а в Естонії. Влада двох країн, а також Фінляндії тісно співпрацює, щоб з'ясувати причини інцидентів.

Міністр оборони Швеції Пол Джонсон заявив, що шведська влада серйозно ставиться до ситуації, оскільки йдеться про критично важливу інфраструктуру.

Мапа телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі

10 жовтня стало відомо про пошкодження підводного газопроводу Balticconnector між Фінляндією та Естонією. Точка пошкодження труби знаходиться в економічній зоні Фінляндії, у центральній частині Фінської затоки.

Влада Фінляндії офіційно заявила, що причиною аварії на газогоні став "зовнішній вплив". Норвезькі сейсмологи зафіксували вибух.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року на російських газопроводах системи "Північний потік" по дну Балтійського моря сталися вибухи, які "порвали" три з чотирьох ниток трубопроводів.

Хто влаштував вибухи, невідомо. володимир путін звинувачував у диверсії "англосаксів". Триває міжнародне розслідування.