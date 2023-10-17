У вівторок, 17 жовтня, лондонська поліція затримала відому шведську екоактивістку Грету Тунберг. Про це повідомляє Associated Press.

Грету затримали під час акції протесту проти конференції учасників нафтової індустрії Energy Intelligence Forum у готелі InterContinental London Park Lane.

В акції протесту взяли участь кілька десятків екологічних активістів, які сіли на тротуар біля входу до готелю, щоб перешкодити увійти учасникам конференції.

У конференції беруть участь топ-менеджери провідних нафтогазових корпорацій Shell, Saudi Aramco, Equinor, а також британський міністр з енергетичної безпеки Клер Коутіньо.

Учасники акції звинувачують енергетичні компанії та британський уряд у затягуванні переходу до більш екологічної енергетики та свідомого обману громадськості, відомого як "грінвошинг" (greenwashing) - хибним або перебільшеним екологічним маркетингом під час продажу інвестпродуктів.

Деякі протестувальники запалили фаєри і також були затримані поліцією. Загалом на акції протесту затримали два десятки активістів. Наразі невідомо, чи висунули затриманим звинувачення і яке покарання може їм загрожувати.