Грету Тунберг затримали у Лондоні на акції протесту (фото) [ Редагувати ]
У вівторок, 17 жовтня, лондонська поліція затримала відому шведську екоактивістку Грету Тунберг. Про це повідомляє Associated Press.
Грету затримали під час акції протесту проти конференції учасників нафтової індустрії Energy Intelligence Forum у готелі InterContinental London Park Lane.
В акції протесту взяли участь кілька десятків екологічних активістів, які сіли на тротуар біля входу до готелю, щоб перешкодити увійти учасникам конференції.
У конференції беруть участь топ-менеджери провідних нафтогазових корпорацій Shell, Saudi Aramco, Equinor, а також британський міністр з енергетичної безпеки Клер Коутіньо.
Учасники акції звинувачують енергетичні компанії та британський уряд у затягуванні переходу до більш екологічної енергетики та свідомого обману громадськості, відомого як "грінвошинг" (greenwashing) - хибним або перебільшеним екологічним маркетингом під час продажу інвестпродуктів.
Деякі протестувальники запалили фаєри і також були затримані поліцією. Загалом на акції протесту затримали два десятки активістів. Наразі невідомо, чи висунули затриманим звинувачення і яке покарання може їм загрожувати.
по темі
Всі мешканці приватних будинків в опалювальний період зможуть обігріватись дровами. Працівники держпідприємства "Ліси України" накопичили майже 150 тисяч кубометрів дров на продаж. Дефіциту цього виду палива в Україні не виникне
Міністерство охорони здоров'я подовжив строк дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує власним коштом
Російські війська будуть переміщати свою техніку на окупованій частині України після ударів ЗСУ ракетами ATACMS по аеродромах у Бердянську та Луганську
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що ЗСУ вдарили по російських позиціях ракетами ATACMS, які таємно передали Сполучні Штати
У Швеції заявили про пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю
17 жовтня став ширитись відеосюжет з логотипом марафону "Єдині новини" про нібито новий графік тривалого відключення світла по всіх містах України з посиланням на заяву голови Укренерго Володимира Кудрицького. Команда марафону "Єдині новини" повідомляє, що ця інформація є недостовірною