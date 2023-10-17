"Атакамси" себе показали: Зеленський підтвердив застосування американських ракет [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що ЗСУ вдарили по російських позиціях ракетами ATACMS, які таємно передали Сполучні Штати. Про це глава держави заявив у відеозверненні.
Дякую всім, хто воює й працює заради України! Дякую всім, хто допомагає! І сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з Президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно - "атакамси" себе показали.
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк також прокоментував застосування ATACMS:
Новий розділ цієї війни (не)офіційно розпочатий... Для російських військ більше немає безпечних місць у межах... міжнародно визнаних кордонів України. А значить: жодної можливості середньостроково зберегти за собою Південь, Крим і Чорноморський флот.
17 жовтня газета The Wall Street Journal написала про перший випадок застосування Україною далекобійних ракет ATACMS.
За даними видання, в останні дні Україна таємно отримала невелику партію ракет з радіусом дії близько 160 км. США офіційно не повідомляли про те, що надали Україні далекобійні ракети ATACMS.
ЗСУ 17 жовтня заявили про успішні удари по військових летовищах в окупованих Луганську та Бердянську. Сили спецоперацій ЗСУ повідомили про знищення дев'яти російських гелікоптерів різних модифікацій, установки ППО, складу боєприпасів та іншої військової техніки.
Російські Z-канали скаржились, що ЗСУ могли вдарити по аеродрому в Бердянську ракетами ATACMS.
За даними агентства Associated Press, ЗСУ отримали ракети ATACMS, оснащені касетною бойовою частиною - з 950 суббоєприпасами.
Нагадаємо, президент США Джо Байден вирішив надати Україні оперативно-тактичні ракетні комплекси ATACMS з касетними боєприпасами, але не став оголошувати про це публічно.
Байден на зустрічі із Зеленським 21 вересня дав зрозуміти, що готовий надати далекобійні ракети. США відправлять "невелику партію" ракет найближчим часом.
У травні 2023 року Велика Британія надала Україні далекобійні ракети Storm Shadow з радіусом дії 250 км. У липні про постачання ракет Scalp - аналог Storm Shadow - повідомила Франція.
На відміну від них пуск балістичних ракет класу "земля-земля" ATACMS, здатних вражати цілі на відстані до 300 км, може здійснюватися з допомогою реактивної системи залпового вогню HIMARS, які вже є на озброєнні ЗСУ.
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