Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що ЗСУ вдарили по російських позиціях ракетами ATACMS, які таємно передали Сполучні Штати. Про це глава держави заявив у відеозверненні.

Дякую всім, хто воює й працює заради України! Дякую всім, хто допомагає! І сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з Президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно - "атакамси" себе показали.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк також прокоментував застосування ATACMS:

Новий розділ цієї війни (не)офіційно розпочатий... Для російських військ більше немає безпечних місць у межах... міжнародно визнаних кордонів України. А значить: жодної можливості середньостроково зберегти за собою Південь, Крим і Чорноморський флот.

17 жовтня газета The Wall Street Journal написала про перший випадок застосування Україною далекобійних ракет ATACMS.

За даними видання, в останні дні Україна таємно отримала невелику партію ракет з радіусом дії близько 160 км. США офіційно не повідомляли про те, що надали Україні далекобійні ракети ATACMS.

ЗСУ 17 жовтня заявили про успішні удари по військових летовищах в окупованих Луганську та Бердянську. Сили спецоперацій ЗСУ повідомили про знищення дев'яти російських гелікоптерів різних модифікацій, установки ППО, складу боєприпасів та іншої військової техніки.

Російські Z-канали скаржились, що ЗСУ могли вдарити по аеродрому в Бердянську ракетами ATACMS.

За даними агентства Associated Press, ЗСУ отримали ракети ATACMS, оснащені касетною бойовою частиною - з 950 суббоєприпасами.

Нагадаємо, президент США Джо Байден вирішив надати Україні оперативно-тактичні ракетні комплекси ATACMS з касетними боєприпасами, але не став оголошувати про це публічно.

Байден на зустрічі із Зеленським 21 вересня дав зрозуміти, що готовий надати далекобійні ракети. США відправлять "невелику партію" ракет найближчим часом.

У травні 2023 року Велика Британія надала Україні далекобійні ракети Storm Shadow з радіусом дії 250 км. У липні про постачання ракет Scalp - аналог Storm Shadow - повідомила Франція.

На відміну від них пуск балістичних ракет класу "земля-земля" ATACMS, здатних вражати цілі на відстані до 300 км, може здійснюватися з допомогою реактивної системи залпового вогню HIMARS, які вже є на озброєнні ЗСУ.