Ворог буде переміщуватися: Ігнат про наслідки ударів ATACMS [ Редагувати ]
Російські війська будуть переміщати свою техніку на окупованій частині України після ударів ЗСУ ракетами ATACMS по аеродромах у Бердянську та Луганську.
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
За його словами, по втратах росіян поки що такої достеменної інформації у нього немає.
"Треба дочекатися все ж таки даних розвідки, дочекатися супутникових знімків, інформації, можливо, від інших джерел і тоді ми будемо точно знати, щоби не розповідати зараз скільки знищили цієї техніки", - йдеться у заяві.
Ігнат пояснив, що сам факт завдання ударів на такій відстані таким типом озброєння проти якого росія не може фактично нічого зараз протиставити, уже говорить про те, що ситуація буде змінюватись.
Речник Повітряних сил ЗСУ уточнив, що ворог буде переміщуватись, як це було зі стратегічною авіацією, коли відбулась "бавовна" на аеродромах в рф.
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