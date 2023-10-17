Міністерство охорони здоров'я подовжив строк дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує власним коштом.

Як розповіли у відомстві, строк дії рецептів на наркотичні лікарські засоби залишається колишнім - 10 днів. Також рецепт на ліки, що підлягають реімбурсації або які відпускають на пільгових умовах, чи на екстемпоральні лікарські засоби строк також залишається колишнім - 30 календарних днів.

А ось що стосується рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує власним коштом, то строк їх дії продовжено з 30 до 90 календарних днів.

МОЗ нагадує, що наркотичні ліки відпускають лише за електронним рецептом.