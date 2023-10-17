МОЗ збільшило строк дії електронного рецепта [ Редагувати ]
Міністерство охорони здоров'я подовжив строк дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує власним коштом.
Як розповіли у відомстві, строк дії рецептів на наркотичні лікарські засоби залишається колишнім - 10 днів. Також рецепт на ліки, що підлягають реімбурсації або які відпускають на пільгових умовах, чи на екстемпоральні лікарські засоби строк також залишається колишнім - 30 календарних днів.
А ось що стосується рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує власним коштом, то строк їх дії продовжено з 30 до 90 календарних днів.
МОЗ нагадує, що наркотичні ліки відпускають лише за електронним рецептом.
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