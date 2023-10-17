В Ізраїлі після початку вторгнення бойовиків ХАМАС 7 жовтня загинуло вже 13 громадян України.

Про це заявила перша леді України Олена Зеленська.

Як зазначають у відомстві, Зеленська провела телефонну розмову з першою леді Ізраїлю Міхаль Герцог.

"Станом на 17 жовтня підтверджено загибель 13 громадян України (ідентифікація тіл триває, дані змінюються щодня), поранено хлопчика, мати якого загинула від рук терористів. Дитині надається медична та психологічна допомога", - наводить ОП слова Зеленської.

Вона також уточнила, що всього з Ізраїлю вже евакуювали 436 українських громадян.