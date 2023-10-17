Україна повернула в країну ще одну дитину, яку депортувала рф [ Редагувати ]
Україні вдалося повернути одну дитину, яку раніше депортувала російська федерація.
Про це повідомляє уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
"Україні вдалося повернути ще одну дитину", - йдеться у заяві.
За словами Лубінця, хлопчик вже може обійняти своїх рідних.
Він пояснив, що технічним супроводом займалися працівники Офісу уповноваженого Верховної ради України з прав людини.
"Працюємо далі. Невдовзі очікуємо позитивних результатів!", - додав Лубінець.
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