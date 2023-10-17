Залужний вперше показав запуск ракет ATACMS в Україні [ Редагувати ]
Головнокомандувача ЗСУ Валерій Залужний сьогодні, 17 жовтня, вперше показав запуск ракет ATACMS.
Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"ATACMS. Робота наших воїнів", - йдеться у повідомленні.
На відео можна побачити запуск трьох далекобійних ракет.
Головнокомандувач подякував військовим за службу, а партнерам за підтримку.
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