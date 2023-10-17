Органи охорони здоров'я Сектора Гази заявили, що ЦАХАЛ завдав удару по лікарні Аль-Ахлі, внаслідок якого загинули сотні людей.

Представники ХАМАСу заявляють, що під завалами можуть перебувати сотні жертв. ЗМІ повідомляють, що внаслідок удару могли загинути близько 500 людей.

Бойовики ХАМАС 17 жовтня о 20:14 повідомили про перший запуск потужної ракети R160 у бік Хайфи, проте через хвилину було завдано удару по лікарні в Газі. О 20:23 терористи підтвердили приліт по медичному закладу.

У Al Jazeera зазначили, що лікарня Аль-Ахлі розташована в центральній частині Сектору Гази. Бомбардування лікарні спричинило серйозні руйнування, які не дозволяють закладу продовжувати роботу.

The Times of Israel повідомляє, що представник ЦАХАЛу Даніель Хагарі розповів, що інформацію про можливий авіаудар Ізраїлю по лікарні все ще перевіряють. Він наголосив, що не знає, чи був цей вибух у Газі викликаний саме ударом з боку Армії оборони Ізраїлю.