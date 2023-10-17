Ізраїль закликав своїх громадян терміново залишити Туреччину через загрозу терактів [ Редагувати ]
Громадянам Ізраїлю радять терміново виїхати з Туреччини, оскільки там для них є висока загроза терактів.
Про це сказано у заяві Ради національної безпеки Ізраїлю, повідомляє Newsru.co.il.
У Раді нацбезпеки зазначили, що рівень загрози для громадян Ізраїлю у Туреччині підвищено до найвищого - четвертого.
У той же час, до другого рівня рівень терористичної загрози підвищили для ізраїльтян у Марокко - їм рекомендують вжити підвищені заходи застереження.
Варто зауважити, що громадян Ізраїлю раніше вже закликали не відвідувати країни Близького Сходу та терміново залишити Сінай.
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