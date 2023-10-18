Збірна України перемогла Мальту (3:1) і вийшла на друге місце у відбірній групі С чемпіонату Європи з футболу 2024 року.

Підопічні Сергія Реброва пропустили першими у першому таймі. Після контратаки господарів поля Пол Мбонг відзначився на 12-й хвилині.

Ще до перерви українці вийшли вперед - на 38-й хвилині мальтієць Раян Камензулі відзначився автоголом, а на 43-й Артем Довбик реалізував пенальті, призначений за порушення на Михайлові Мудрику.

На 85-й хвилині Мудрик остаточно зняв питання про переможця гри - забив ударом з далекої відстані після індивідуального проходу.

У паралельному матчі групи С англійці переграли італійців (3:1) і з 16 очками після шести ігор гарантували собі вихід на Євро-2024.

Ця перемога дозволила Україні піднятися на друге місце у турнірній таблиці групи - 13 очок (у Італії - 10 очок і на одну гру менше). Вирішальний матч за прямий вихід на Євро-2024 Україна зіграє проти Італії 20 листопада.

Команді Реброва достатньо не програти, якщо збірна Італії втратить очки з македонцями, а в разі рівності очок перед вирішальною грою потрібно буде вигравати у фаворита.