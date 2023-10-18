У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи [ Редагувати ]
У тимчасово окупованому Криму сьогодні вночі, 18 жовтня пролунали звуки вибухів.
Про це повідомляється в Telegram-каналі "Кримський вітер".
Мешканці півострова повідомляють про сильний вибух у Євпаторії, який розбудив містян.
Також місцеві пишуть про вибух у Сакському районі, ймовірно він був поблизу Заозерного.
Стверджується й про вибух в районі села Ромашкіне.
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