ХАМАС висловив готовність звільнити частину заручників - NBC [ Редагувати ]
В ХАМАС заявили про готовність відпустити полонених, які були захоплені під час нападу на Ізраїль у разі припинення ударів по Сектору Гази. Однак, вони заявили, що під їхнім контролем знаходяться не всі полонені.
Видання, з посиланням на два джерела зазначило, що ХАМАС готовий звільнити заручників через годину після того, як будуть припинені удари по Сектору Гази.
Воднчас, бойовики заявили, що вони утримують не всіх захоплених в перший день війни заручників. Деякі з них нібито знаходяться під контролем Ісламського джихаду, а деякі - у "випадкових опортуністів з Гази".
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