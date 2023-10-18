В ХАМАС заявили про готовність відпустити полонених, які були захоплені під час нападу на Ізраїль у разі припинення ударів по Сектору Гази. Однак, вони заявили, що під їхнім контролем знаходяться не всі полонені.

Видання, з посиланням на два джерела зазначило, що ХАМАС готовий звільнити заручників через годину після того, як будуть припинені удари по Сектору Гази.

Воднчас, бойовики заявили, що вони утримують не всіх захоплених в перший день війни заручників. Деякі з них нібито знаходяться під контролем Ісламського джихаду, а деякі - у "випадкових опортуністів з Гази".