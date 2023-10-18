В ніч на 18 жовтня росіяни випустили по Запоріжжю шість ракет, щонайменше одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, атака відбувалась з 01:33 по 01:48. Тип ракет, якими били росіяни, встановлюється.

Один з ударів прийшовся на багатоповерховий будинок в центральній частині міста.

"На жаль, в результаті терористичної атаки 1 людина загинула, мінімум дві - поранено. Пошкоджено 8 квартир", - зазначив він.

Малашко додав, що жителів будинку евакуювали, їм нададуть тимчасове житло.

Пізніше виконуючий обов'язки міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв заявив, що внаслідок удару будинок було зруйновано.

"На превеликий жаль, є жертви і постраждалі: на цей час відомо про одну загиблу людину, є поранені та травмовані", - сказав він.

Також він додав, що триває пошуково-рятувальна операція. На місці працюють усі відповідні служби, залучено комунальні автобуси, розгорнуто найближчий ТІЦ.

Пізніше Куртєв заявив, що стало відомо вже про двох загиблих та чотирьох поранених. Крім цього, троє людей вважаються безвісти зниклими.

Також частково зруйновано квартири у двох під'їздах будинку.