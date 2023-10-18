У столиці Австрії відбулася прем'єра короткометражки "Табір мужності" про дівчинку Мілану з Маріуполя та її бабусю Ольгу, чиї життя скалічила російська війна.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, показ документальної стрічки, яка з 15 жовтня доступна на стримінговій платформі Netflix, відбувся в ресторані GRND у присутності представників української громади та дипломатів.

Фільму, знятий режисером Максом Лоу, розповідає про життя двох українських біженок – дівчинки Мілани та її бабусі Ольгу – у літньому гірському таборі в австрійських Альпах. Табір для психологічної реабілітації постраждалих від війни українських родин було організовано фондом Mountain Seed Foundation (MSF), заснованим колишнім американським морпіхом Нейтаном Шмідтом та українкою Іриною Приходько.

"Ми дуже раді, що американський режисер Макс Лоу, відзняв фільм про наш табір та Мілану з Ольгою. Він зробив цю історію відомою, адже стрічка виходить на Netflix, і це дуже важливо – ми не хочемо, щоб забували про Україну і про війну, що триває зараз в нашій країні", - сказала в коментарі кореспонденту агентства Ірина Приходько після презентації "Табору мужності".

За її словами, ідея проведення літніх таборів у горах в реабілітаційних цілях належить другу їхньої родини, колишньому морпіху США Нейтану Шмідту. Учасник війни в Іраку стикнувся з сильним постравматичним стресовим розладом, подолати який йому вдалося за допомогою гір та скелелазіння.

"Ми з чоловіком організовували відпочинок в Австрії для дітей загиблих учасників АТО у 2019 році, коли тільки-но сюди приїхали. Потім родина Нейтана, з якою ми дружимо, і які раніше жили в Україні, вирішила підтримати цю ідею та спільно заснувати фонд для допомоги українським сім’ям, передусім дітям, які постраждали від російської агресії. Це було у 2021 році, а в 2022-му почалося повномасштабне вторгнення РФ, і місія нашого фонду стала ще більш нагальною та важливою", - зазначила Приходько.

Для участі у літньому таборі в австрійських Альпах торік було запрошено сім’ї вимушених переселенців з найбільш постраждалих регіонів. "Це були родини з Маріуполя, які пережили облогу міста, з Харкова, який перебував під постійними обстрілами, та Бучі, які зазнали російської окупації. У двох сімей з Дніпра війна забрала рідних. Тобто ми шукали тих, кому дійсно потрібна психологічна допомога і хто має сильну травму. Скелелазіння та підкорення вершин дозволяє перебороти страх та вселити впевненість у себе. Окрім того, у нашому таборі працює волонтером кваліфікований психолог – професор Єльського університету Аміт Орен, який допомагає учасникам в лікуванні їхніх душ", - розповіла співзасновниця MSF.

За її словами, знайомство з маленькою Міланою та її бабусею Ольгою з Маріуполя відбулося під час одного із заходів арттерапії від MSF у Братиславі, і саме тоді їх було запрошено до табору в Альпах. Згодом організатори дізналися детальніше про їхню історію: Мілана втратила маму (а Ольга – доньку) під час російського обстрілу з "Градів" мікрорайону "Східний" 24 січня 2015 року. Трирічна на той час дівчинка опинилася під завалами, і її дивом було врятовано. Однак вона втратила ніжку і, переживши кілька страшних операцій, наново вчилася ходити. У 2018 році київський стрітарт-художник Саша Корбан створив її портрет на багатоповерхівці у Маріуполі, але після окупації міста у 2022 році мурал "Мілана" був знищений росіянами.

"І коли ми розповіли цю історію Максу Лоу, це його дуже вразило та зацікавило, тому що він сам мав схожу травму, втративши батька. І він приїхав у наш табір зробити фільм, історію про Мілану та її трагедію", - сказала Приходько.

Вона додала, що 2023 року участь у літньому таборі в горах узяли 29 родини загиблих українських воїнів. Також знову були запрошені Мілана з бабусею. "Ми побачили, що цього разу у Мілани вже більше впевненості в собі, вона переборює себе і свій страх, і ми раді цьому прогресу", - зазначила співзасновниця MSF.

На прем’єру у Відні запросили головних героїнь, які зараз мешкають у Братиславі. "Фільм вийшов дуже чутливим. Дивовижний режисер, який дуже відчуває людський біль. І те, що він відтворив у цьому фільмі про нас – це дуже дорого коштує. Ми також дуже дякуємо фонду, який дійсно став для нас великою родиною. Світ не без добрих людей, як у нас кажуть в Україні. Але ви – найщиріші, і навчила нас бути мужніми та сміливими", - сказала пані Ольга після показу стрічки.