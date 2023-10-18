Російська армія вночі 18 жовтня підступно атакувала Запоріжжя ракетами. Під удар ворога потрапила п'ятиповерхівка.

Поліція та рятувальники повідомили, що окупанти зруйнували під'їзд, а саме з 5 по 3 поверхи. Президент уточнив, що зруйновано 8 квартир.

За останніми даними, внаслідок атаки росіян загинули двоє осіб, попередньо, чоловіки. Поранення отримали чоловіки 25 і 29 років, а також 48-річна жінка.

Також троє осіб вважаються зниклими безвісти. На місці трагедії триває розбір завалів та пошуково-рятувальні роботи.

Рятувальники після удару евакуювали близько 50 мешканців будинку, а також показали, перші хвилини після обстрілу та порятунок постраждалого з-під завалів.

Реакція Зеленського

Глава держави також відреагував на нічний цинічний удар загарбників по п'ятиповерхівці у Запоріжжі. Він висловив співчуття рідним загиблих через ракетну атаку ворога.

"Держава-зло продовжує свою тактику війни із цивільними, свій терор. Я дякую всім, хто не залишається байдужим і допомагає нам його долати. Зробимо все, щоб держава-терорист понесла справедливу відповідальність. Російський терор має програти", - зазначив він.