У Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи [ Редагувати ]
Вибухи пролунали у Дніпрі та Запоріжжі зранку 18 жовтня. На сході України була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
За словами місцевих жителів, у Дніпрі чули декілька вибухів. Пізніше у місті помітили задимлення.
Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав не ігнорувати тривогу та перебувати в укриттях.
У Запоріжжі майже одночасно з Дніпром лунали вибухи. Очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив про загрозу балістики у Запоріжжі та області.
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