В Ізраїлі зробили заяву про удар по лікарні у Секторі Газа [ Редагувати ]
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заперечує прямий авіаудар по шпиталю "Аль-Ахлі" у Секторі Газа і свою причетність до цього. Тель-Авів на підтвердження цього опублікував кадри лікарні та перехоплену розмову бойовиків.
Речник ЦАХАЛу, контрадмірал Даніель Хагарі дав пресконференцію щодо удару по лікарні у Газі, де перебували сотні цивільних. За даними Ізраїлю, о 18:15 за місцевих часом ХАМАС запустив ракети по Ізраїлю, а о 18:59 "Ісламський джихад" випустив 10 ракет. В той самий час повідомили про вибухи поблизу лікарні "Аль-Ахлі".
Хагарі заявив про "осічку" ракети "Ісламського джихаду", яка впала не на лікарню, а на автостоянку поблизу.
"Аналіз наших аерофотозаписів підтверджує, що прямого влучення в саму лікарню не було", - сказав він, додаючи, що пошкодження було завдано лише автостоянці.
Речник наголошує, що удар Ізраїлю спричинив би більші наслідки, зокрема, був би кратер від вибуху ракети. На підтвердження своїх заяв ЦАХАЛ опублікував кадри до та після вибуху у лікарні "Аль-Ахлі".
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