У ніч з 17 на 18 жовтня Служба безпеки України (СБУ) здійснила атаку на військовий табір окупантів, розташований біля аеродрому "Халіно" у Курській області. За даними РБК-Україна, які посилаються на джерела в СБУ, атака була спрямована на польовий табір російських військових в селі Постоялі двори.

Близько 3 тисяч російських військових та приблизно 80 одиниць військової техніки розміщувалися в цьому таборі, що знаходиться недалеко від військового аеродрому "Халіно."

СБУ наголошує, що наразі точна кількість ворожих втрат уточнюється. Проте зазначається, що ураження були потужними, оскільки було зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів по табору.

Ця операція може бути важливим розвідувальним кроком для українських сил та служб безпеки у підтримці оборони та контролю на сході країни, а також в боротьбі з окупантами та їхньою технікою.

Всю ніч росіяни з навколишніх сіл обговорювали у соцмережах звуки вибухів. Хоча дуже дивно, як вони їх могли чути, адже російська влада відрапортувала, що ППО "збила всі безпілотники" і "потєрь нєт".

Раніше ми писали про те, що СБУ атакувала російську електропідстанцію та зробила блекаут.