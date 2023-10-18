Харків під обстрілом: Терехов повідомив про "приліт" [ Редагувати ]
У середу, 18 жовтня, у Харків повідомили про "приліт". Про це написав міський голова Ігор Терехов у Telegram.
За попередньою інформацією "приліт" стався по Індустріальному району,
У місті виникли проблеми.
"Увага! В місті чути вибухи. Дотримуйтеся правил безпеки. Пройдіть в укриття. Про всі влучання в інфраструктуру міста, поранених повідомляйте на спецлінію 102", - йдеться в повідомленні обласної поліції.
"Харків знову обстрілюють. Є певні проблеми зі світлом, але служби відразу після "прильоту" почали роботу по стабілізації напруги, - написав Терехов.
Нагадаємо, що у Запоріжжі майже одночасно з Дніпром лунали вибухи. Очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомляв про загрозу балістики у Запоріжжі та області.
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