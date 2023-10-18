У середу, 18 жовтня, у Харків повідомили про "приліт". Про це написав міський голова Ігор Терехов у Telegram.

За попередньою інформацією "приліт" стався по Індустріальному району,

У місті виникли проблеми.

"Увага! В місті чути вибухи. Дотримуйтеся правил безпеки. Пройдіть в укриття. Про всі влучання в інфраструктуру міста, поранених повідомляйте на спецлінію 102", - йдеться в повідомленні обласної поліції.

"Харків знову обстрілюють. Є певні проблеми зі світлом, але служби відразу після "прильоту" почали роботу по стабілізації напруги, - написав Терехов.

Нагадаємо, що у Запоріжжі майже одночасно з Дніпром лунали вибухи. Очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомляв про загрозу балістики у Запоріжжі та області.