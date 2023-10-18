Розстріл "Небесної сотні": суд оголосив вироки п'ятьом беркутівцям [ Редагувати ]
У середу, 18 жовтня, Святошинський районний суд Києва прийняв рішення у справі про розстріли людей на вулиці Інститутській, які відбулися у лютому 2014 року. У цьому судовому процесі, який мав велике громадське значення, було призначено покарання для кількох колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут". Про це повідомляє "Суспільне".
- Олег Янішевський, заступник командира "Беркуту", був визнаний винним у справі та призначений до довічного ув'язнення. Крім того, його було позбавлено всіх військових звань.
- Павло Аброськін, інший колишній член "Беркуту", отримав вирок у вигляді 15 років позбавлення волі, а також було позбавлено права обіймати посади протягом 3 років.
- Сергій Зінченко, ще один колишній беркутівець, був визнаний винним у сукупності злочинів і отримав 15 років позбавлення волі, а також його було позбавлено військових звань.
Важливо відзначити, що ці троє колишніх членів "Беркуту" були звільнені з-під варти у грудні 2019 року в рамках обміну полоненими з росією, після чого вони втекли до росії.
У той же час двоє інших колишніх беркутівців, Сергій Тамтура і Олександр Марінченко, які залишились в Україні, були виправдані судом та не понесли покарання.
Нагадаємо, що у москві в тяжкому стані був госпіталізований екс-глава адміністрації Януковича Андрій Клюєв.
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