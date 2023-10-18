Обстріл Харкова: поранено людину [ Редагувати ]
У середу, 18 жовтня, внаслідок обстрілу Індустріального району міста Харкова жінка отримала поранення і була госпіталізована.
Про інцидент стало відомо завдяки інформації з джерел, таким як Telegram-канал голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова і Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова.
Внаслідок ракетного удару по Харкову маємо інформацію про одну поранену жінку. Осколкові поранення. З нею вже працюють наші лікарі.
Голова ОВА Олег Синєгубов зазначив, що постраждала цивільна жінка 67 років, отримала осколкові поранення, шпиталізована до медичної установи.
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