Міністерство оборони України повідомило про успішний прийом на озброєння Збройних сил кількох модифікацій танків іноземного виробництва Leopard. Зокрема, в Україну були поставлені танки Leopard 2А6, Leopard 2А5 і Leopard 1А5. Про це повідомлено в пресслужбі Міністерства оборони України.

Міністр оборони Рустем Умєров підписав накази про ухвалення цих танків на озброєння Збройних сил України, що стає важливою частиною модернізації української військової техніки та підтримує здатність армії до ефективної оборони.

Отримані танки "Леопард" є результатом військової та оборонної допомоги від західних партнерів України. Важливою перевагою цих танків є їхні високі бойові характеристики та ефективність у боях. Україна використовує ці танки для зміцнення своєї обороноздатності та забезпечення національної безпеки.

Тим, що міністерство приймає ці танки на озброєння, ми декларуємо на довгострокову перспективу намір мати сучасну та високотехнологічну зброю.

Також у Міноборони звернули увагу, що танки "Leopard" модифікацій 2А6, 2А5 та 1А5 призначені для прориву укріплених позицій противника, знищення вогневих точок, техніки та живої сили ворога, швидкої організації оборонних рубежів.

Нагадаємо, цього тижня Німеччина оголосила новий "зимовий" пакет військової допомоги на 1 млрд євро з ЗРК Patriot і IRIS-T.