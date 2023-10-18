російський диктатор володимир путін оголосив про розпорядження почати постійне патрулювання Чорного моря російськими військовими силами за допомогою літаків, які оснащені гіперзвуковими ракетами "Кинджал". Відповідну заяву путін зробив на прес-конференції після свого візиту до Китаю.

За словами путіна, це рішення призначене для посилення контролю над нейтральною зоною повітряного простору над Чорним морем. Він повідомив, що патрулюватимуть цю територію винищувачі-перехоплювачі МіГ-31, які оснащені ракетами "Кинджал".

путін також заявив, що цей крок росії є відповіддю на розгортання двох авіаносних груп США в східному Середземномор’ї. Варто відзначити, що патрулювання Чорного моря літаками, оснащеними гіперзвуковими ракетами, підвищує напругу в регіоні та може викликати обурення та реакцію інших країн.

Винищувач МіГ-31 є радянським надзвуковим військовим літаком, розробленим у 1970-х роках. З 2018 року модифікації цього винищувача почали оснащувати гіперзвуковими ракетами "Кинджал" з дальністю ураження 2,000 кілометрів.

Ця новина викликає загальний ріст напруги в регіоні, і внаслідок цього оголошують повітряну тривогу на всій території України. Україна спостерігатиме на рухами російських літаків і прийматиме необхідні заходи для забезпечення своєї національної безпеки.

Нагадаємо, армія рф 15 жовтня скинула на Херсонську область 13 керованих авіабомб та влучила в об’єкт інфраструктури.