У середу, 18 жовтня, у місті Ростов-на-Дону, що в росії, спалахнула масштабна пожежа на складі полімерної плівки. Про це повідомили місцеві джерела з посиланням на Telegram-канали. За попередніми даними, пожежа охопила значну площу.

Пожежа, яка виникла на складі полімерної плівки, призвела до видимого виділення чорного диму, який був помітний навіть на відстані. Свідки і очевидці події поширюють у мережі фотографії та відеоматеріали, які показують серйозний розмір пожежі та велику кількість диму, який підіймається вгору.

За інформацією російського МНС, пожежа охопила площу близько 500 квадратних метрів. Однак місцеві Telegram-канали повідомляють, що пожежним машинам може не вистачити запасу води для того, щоб успішно загасити пожежу. У такому разі надзвичайні служби мають знайти шляхи та ресурси для ефективної ліквідації пожежі та зменшення її наслідків.

Це інцидент призвів до розгортання рятувальних операцій та зусиль для стримування подальшого розповсюдження пожежі на складі полімерної плівки в Ростові-на-Дону.

Раніше ми писали про те, що у Севастополі лунали вибухи, повідомлялось про пожежу.