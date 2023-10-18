Заяви російського диктатора володимира путіна щодо патрулювання Чорного моря літаками МіГ-31К із гіперзвуковими ракетами "Кинджал" можуть бути спрямовані на залякування та створення образу загрози. За словами авіаційного експерта і колишнього інженера "Конструкторського бюро Антонов" Костянтина Криволапа, це важливо зрозуміти, щоб адекватно оцінювати обстановку.

Щоб запустити ракету "Кинджал", літак МіГ-31К повинен виконати ряд процедур, включаючи розгін і запуск. Після запуску, "Кинджал" набирає швидкість і переходить у стратосферу, де вже виконує удар по цілі. Отже, щоб влучити в ціль в Чорному морі, ракета "Кинджал" повинна пройти кілька етапів та подолати велику відстань, починаючи з моменту пуску. Враховуючи ці технічні обмеження, заяви путіна можуть бути спрямовані на залякування, а не на реальну загрозу.

Також слід зазначити, що інші аспекти, такі як патрулювання повітряного простору над Чорним морем, можуть бути частиною більшого політичного контексту та стратегії росії, а не лише військової діяльності.

У будь-якому випадку, забезпечення безпеки та реагування на будь-які дії, що можуть вплинути на регіональну стабільність, залишається важливим завданням для всіх зацікавлених сторін.

Мінімальна дистанція від точки, в якій було прийнято рішення про запуск з МіГа "Кинджалу", до цілі, яку він може уразити, складає кілька сотень кілометрів. За певними оцінками - близько 700 кілометрів. Тобто навіть за умови патрулювання винищувача з "Кинджалами" у Чорному морі він не зможе уразити ними будь-які цілі в цьому морі - надто мала зона. На думку Криволапа, російський диктатор своїми залякуваннями хотів вплинути на експорт України Чорним морем, щоб залякати екіпажі, які проривають російську блокаду. Найімовірніше, ця заява путіна розрахована для компаній, які страхують судна, що ходять до українських портів, щоби вони або підвищували ставки, або відмовлялися страхувати кораблі. Також розрахунок може бути на те, щоб залякати командирів цих суден і щоби вони вагались, чи варто ходити по Чорному морю.

Нагадаємо, що путін заявив, що "МІГ-31" починають постійне патрулювання над Чорним морем із ракетами "Кинджал".