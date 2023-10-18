У середу, 18 жовтня, Малиновський районний суд Одеси прийняв вирок у справі колишнього "заступника адміністрації Херсонської області" Кирила Стремоусова. Він був визнаний винним у колабораціонізмі, державній зраді, та засуджений до довічного ув'язнення в умовах збройного конфлікту. Суд також наклав конфіскацію майна та зобов'язав сплатити судові витрати.

Важливо відзначити, що Кирил Стремоусов раніше вважався загиблим у ДТП на окупованій території. Оскільки ця подія сталася на території, яку контролює окупант, суд не отримав фактичних доказів щодо смерті Стремоусова. Тому вирок був винесений відсутньому обвинуваченому, який вважався особою, яка переховується від слідства.

Судовий вирок є важливим символом боротьби проти колабораціонізму та державної зради в умовах конфлікту. Захоплення та розпад колабораціоністських структур, а також проведення справедливого судового розгляду є важливими етапами у відновленні правопорядку в Україні.

Нагадаємо, що суд оголосив вироки п'ятьом беркутівцям справи Майдану.