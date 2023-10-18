Сили оборони України на Лиманському напрямку взяли в полон командира відділення підрозділу "Чорна мамба", 38-річного російського військовослужбовця. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Це сталося під час штурмових дій на цьому напрямку. Рішення про подальшу долю цього військовослужбовця буде залежати від обставин та рішення військових влад України.

Окупант виявився колишнім зеком. Він розповів, що морально-психологічний стан у їхньому підрозділі низький, а мотивацією воювати на території України є виключно грошова складова та зняття раніше накладених судимостей.

У ДПСУ додали, що це результат роботи бійців "Сталевого кордону". Окупант виявився командиром відділення підрозділу "Чорна мамба".

Нагадаємо, щоб дізнатися інформацію про українських військовополонених чи цивільних заручників, родичам і близьким таких осіб необхідно подати відповідну заявку до Національного інформаційного бюро при Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.