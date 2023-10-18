Атака на Запоріжжя: момент удару потрапив на камеру (відео) [ Редагувати ]
Жахливий інцидент стався в Запоріжжі вночі 18 жовтня, коли російська армія здійснила ракетну атаку на місто. Унаслідок цього нападу була зруйнована п'ятиповерхова будівля, зокрема її під'їзд з 3 по 5 поверх. У мережі Національна поліція опублікувала відео моменту влучання ракети.
Офіційно повідомлено про те, що зруйновано 8 квартир. Серйозна руйнація та можливі людські жертви, що виникли внаслідок цього нападу, свідчать про жорстокість та безжальність російської агресії.
Запоріжжя - велике місто на південному сході України і атака на нього є порушенням міжнародного права та загрозою мирному населенню. Наявність таких нападів показує важливість міжнародної підтримки та міжнародного співробітництва для забезпечення миру та безпеки в регіоні.
Нагадаємо, глава держави також відреагував на нічний цинічний удар загарбників по п'ятиповерхівці у Запоріжжі. Він висловив співчуття рідним загиблих через ракетну атаку ворога.
Держава-зло продовжує свою тактику війни із цивільними, свій терор. Я дякую всім, хто не залишається байдужим і допомагає нам його долати. Зробимо все, щоб держава-терорист понесла справедливу відповідальність. Російський терор має програти.
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