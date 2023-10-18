Катарська національна нафтогазова компанія Qatar Energy та британська нафтогазова компанія Shell підписали угоду про постачання до Нідерландів скрапленого природного газу (СПГ) впродовж 27 років.

Поставки розпочнуться в 2026 році та триватимуть до 2053 року. Про це йдеться в заяві компанії.

Дочірні компанії Qatar Energy і Shell підписали два довгострокові договори купівлі-продажу на постачання до 3,5 млн тонн СПГ на рік з Катару до Нідерландів. СПГ буде поставлятися на термінал Gate LNG в порту Роттердама починаючи з 2026 року впродовж 27 років.

СПГ надходитиме від двох спільних підприємств Qatar Energy та Shell, які володіють частками в проектах North Field East (NFE) та North Field South (NFS) з розробки нафтогазового родовища Північне в Перській затоці. Вартість родовища оцінюється в $30 млрд.

Північна частина цього найбільшого у світі родовища, яке називається Південний Парс, належить Ірану. Частка Shell у NFE становить 6,25%, у NFS - 9,375%.

11 жовтня Qatar Energy та французька енергетична компанія TotalEnergies уклали аналогічні угоди про постачання до Франції з 2026 року до 3,5 млн тонн СПГ щороку впродовж 27 років. TotalEnergies володіє такими самими частками у проектах NFE і NFS.

Експерти, опитані Bloomberg, вважають, що велика угода з Катаром дозволить Франції диверсифікувати джерела надходження СПГ. Торік 45% СПГ, який купувала Франція, йшов зі США і лише 6% - з Катару.

Наразі газом покривається 18% енергопотреб країни. Франція є четвертим за величиною споживачем СПГ у світі після Японії, Китаю та Південної Кореї.

Нагадаємо, напочатку січня 2023 року до Німеччини прибула перша партія СПГ зі США.