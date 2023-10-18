Парламент Грузії не зміг оголосити імпічмент президенту Саломе Зурабішвілі. Про це повідомляє Перший канал Грузії.

Для оголошення відставки глави держави необхідно було, щоб за неї проголосували 100 зі 150 депутатів парламенту.

На засіданні 18 жовтня імпічмент підтримали 86 парламентів, один проголосував проти. Представники парламентської опозиції участі у голосуванні не взяли.

Процедуру імпічменту ініціювала правляча партія "Грузинська мрія", яка має у парламенті 84 місця.

Перед початком голосування перед депутатами виступив лідер парламентської фракції "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе, переконуючи відправити президента у відставку.

Потім з промовою звернулася Саломе Зурабішвілі. Вона відмовилася відповідати на запитання депутатів.

Парламент Грузії вперше у своїй історії намагався оголосити імпічмент президенту. Процедуру розпочали після дозволу Конституційного суду, який визнав, що Зурабішвілі порушила 52-ту статтю Конституції Грузії, коли здійснювала закордонні поїздки, зокрема до Німеччини та Франції, та зустрічалася з офіційними особами без згоди уряду.

Саломе Зурабішвілі обіймає посаду президента Грузії з 16 грудня 2018 року. Вона неодноразово публічно критикувала рішення уряду та підтримує Україну.

Грузія є парламентською республікою, тож повноваження президента - обмежені.

Згідно з грузинським законодавством, яке регулює процес імпічменту президента, якщо парламенту не вдалося усунути главу держави з посади, питання вважається знятим. То впродовж наступного року висунути аналогічне звинувачення Саломе Зурабішвілі не зможуть.

Нагадаємо, у середині вересня грузинська влада заявила про підготовку "Євромайдану".

За твердженням спецслужб, роль "ударної сили" була доручена "Єдиному національному руху" Михайла Саакашвілі та іншим опозиційним партіям, а також прозахідним організаціям, активістів яких готують у спеціальних таборах на польсько-українському кордоні.