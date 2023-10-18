Кількість загиблих в Ізраїлі громадян України зросла до 23 [ Редагувати ]
Кількість громадян України, які загинули внаслідок атаки бойовиків ХАМАСу на Ізраїль, зросла до 23. Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.
Согласно обновленным данным, 23 гражданина Украины погибли в результате нападения террористов. По числу погибших иностранных граждан Украина на втором месте (после США).
Напередодні посольство України в Ізраїлі повідомило, що з країни вилетіли вже три евакуаційні рейси з громадянами України, їх прийняли румунські міста Бухарест та Клуж. Таким чином, з Ізраїлю евакуювалися 436 українців.
Нагадаємо, евакуація українців з Сектора Газа зірвалася.
по темі
Президент США Джо Байден вважає, що Сполучені Штати можуть одночасно підтримувати і Україну, і Ізраїль, а також забезпечувати міжнародну безпеку
Станом на середу, 11 жовтня, кількість загиблих громадян України в Ізраїлі зросла
Олег Ніколенко розповів про ситуацію в Ізраїлі та скільки українців постраждали, були врятовані чи зникли безвісти під час трагічних подій
Політична та гуманітарна ситуація в регіоні залишається складною, і міжнародні спільноти продовжують слідкувати за розвитком подій та шукати шляхи для забезпечення миру та стабільності
В Ізраїлі після початку вторгнення бойовиків ХАМАС 7 жовтня загинуло вже 13 громадян України
Після обрання нового спікера Палати представників, Білий дім може розраховувати, що законодавці проголосують за додаткові "пакети" як для Тель-Авіва, так і для Києва. Але одного траншу все одно замало. Отже, як далі можуть розвиватися події?