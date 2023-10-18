Кількість громадян України, які загинули внаслідок атаки бойовиків ХАМАСу на Ізраїль, зросла до 23. Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

Согласно обновленным данным, 23 гражданина Украины погибли в результате нападения террористов. По числу погибших иностранных граждан Украина на втором месте (после США).

Напередодні посольство України в Ізраїлі повідомило, що з країни вилетіли вже три евакуаційні рейси з громадянами України, їх прийняли румунські міста Бухарест та Клуж. Таким чином, з Ізраїлю евакуювалися 436 українців.

Нагадаємо, евакуація українців з Сектора Газа зірвалася.